16.08.2020 18:10

МОЗ предоставило рекомендации по работе общежитий в новом учебном году

Министерством здравоохранения утверждены рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в общежитиях в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни (СОVID-19).



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Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Рекомендации разработаны для общежитий всех типов и должны учитываться владельцами, руководителями и субъектами хозяйственной деятельности с целью предотвращения осложнения эпидемической ситуации.

Согласно рекомендациям, в каждом общежитии должно быть определено ответственное лицо, которое проводит ежедневный температурный скрининг.

Пребывание в помещениях общего пользования в общежитиях разрешено только в респираторе или защитной маске.

В местах потенциального скопления лиц, проживающих в общежитии, должны быть нанесены соответствующие временные маркировки для обеспечения соблюдения дистанции не менее 1,3 метра.

Администрация общежития должна обеспечить наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах, дезинфекцию поверхностей, размещение дополнительных контейнеров для средств индивидуальной защиты, ограничение массовых собраний работников и лиц, проживающих в общежитии, в закрытых помещениях и т. п.

При появлении симптомов респираторного заболевания и/или повышении температуры у лица, проживающего в общежитии, такое лицо подлежит изоляции до получения консультации медицинского работника.

При многоместном размещении изоляции подлежат все лица, которые совместно проживали с ним.

Лицам, которые будут находиться на самоизоляции в помещениях общежития, должно быть обеспечено медицинское наблюдение, доставка продуктов питания, медикаментов, средств гигиены, личных вещей с соблюдением необходимых противоэпидемических мер.