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05.05.2020  12:12   

Стала известна точная дата окончания учебного года в Харькове

Минобразования утвердило поэтапный список дистанционного завершения учебного года 2020 в связи с продлением в стране карантина.


://facebook.com

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства на странице в Facebook.

В связи с продлением карантина до 22 мая учебный год в Украине закончится 1 июля.

Учебные занятия планируют закончить уже 31 мая. Однако до 15 июня школам необходимо полностью оформить ряд документов - свидетельство о получении базового среднего образования, свидетельство достижений и табелей учебных достижений.

Также известно, что ученики 11 классов смогут получить свои документы после сдачи государственной итоговой аттестации в форме ВНО. А вот с первого по восьмой, 10 классам документы будут разосланы на электронную почту. При это оригиналы будут выданы в течение 2020-2021 учебного года. Отметим, что данное условие касается только тех школьников, которые не планируют менять учебное заведение.

В Минобразования подчеркнули, что в 2020 году государственная итоговая аттестация для учеников четвертых и девятых классов отменена.

Источник:   МОН
 Тэги:  школа, окончание, учебный год, харьков, выпускной
 
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