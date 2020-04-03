У понеділок на телеканалах стартують онлайн-уроки для школярів

Проєкт «Всеукраїнська школа онлайн», в рамках якого 11 телеканалів транслюватимуть уроки для учнів 5-11 класів, стартує 6 квітня.
Як повідомили у Департаменті освіти, онлайн-уроки проходитимуть з 11 предметів: англійська мова, історія України, всесвітня історія, фізика, алгебра, геометрія, географія, хімія, українська мова, українська література і біологія. Розклад занять на час карантину можна дізнаватися з програми телепередач.
Так, за кожним з каналів закріплена аудиторія по класах:
5-й клас - «Плюсплюс» та «112 Україна»;
6-й клас - «NewsOne» та «Піксель»;
7-й клас - «ZIK»;
8-й клас - «УНІАН ТБ» та «Індиго»;
9-й клас - «Рада» та «UA Культура»;
10-й клас - «UA: Перший»;
11-й клас - «М1».
На каналах «Плюсплюс» та «УНІАН ТБ» уроки транслюватимуться щоранку в будні з 10:00 до 12:00.
Більш детально з інформацією про онлайн-заняття можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти та науки України.
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