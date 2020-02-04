04.02.2020 17:32

Школярі з усієї України дебатуватимуть у Харкові

Дебати півфінального і фінального етапів національного проєкту «Молодь дебатує» відбудуться 7-8 лютого в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (вул. Пушкінська, 106).



// city.kharkov.ua

16 фіналістів були відібрані на міжрегіональних дебатах у грудні минулого року. Це школярі з Харкова, Конотопа, Чернігова, Розсошенців, Полтави, Львова, Хмельницького, Тернополя, Слов'янська, Запоріжжя, Кривого Рогу, Южноукраїнська, Одеси і Херсона. Щоб побачити фінал, до Харкова також приїдуть 125 учасників різних етапів проєкту і 45 педагогів.



Проєкт «Молодь дебатує» проходить в Україні з 2016 року. Це - навчання за німецьким дебатним методом для старшокласників, у якому вже зараз беруть участь близько 1 тис. школярів з 54 навчальних закладів по всій Україні. Його учасники дискутують на найактуальніші теми. Цього разу в двох півфіналах вони шукатимуть відповідь на питання «Чи варто створити в Україні проєкт екологічно чистого міста на державному рівні?», а у фіналі - «Чи варто виділити частину місць у Верховній Раді представникам неурядових організацій?».



«Коли говорять про дебати, то вважається, що все вирішується під час самої дискусії - хто більш яскравий, харизматичний, спритний. Але наша методика вимагає не менше уваги приділяти саме підготовці, бо фундамент перемоги закладається ще до оголошення про початок дебатів, - зазначила керівник проєкту Ольга Пішель. - І це важливо для нас, тому що так формується те критичне мислення, про яке говорять педагоги, вчені, провідні ЗМІ в усьому світі. Тільки людина з критичним мисленням здатна змінювати суспільство, країну, світ на краще, і саме таких людей ми шукаємо серед наших дебатантів».



Гостями фіналу стануть депутат Європейського парламенту, заступник голови делегації ЄС-Україна Віола фон Крамон, Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку (офіс - у Дніпрі) Штефан Кайль, заступник міністра молоді та спорту України Олександр Ярема, Почесний консул Німеччини в Харкові Тетяна Гавриш.