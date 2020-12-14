14.12.2020 10:01

Комбинат под Харьковом оштрафовали на полтора миллиона – Гоструда

Предприятие незаконно пользовалось подземными водами и загрязняло воздух.



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Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Харьковской области.

Плановую проверку ЧАО «Купянский молочноконсервный комбинат» Инспекция провела еще осенью 2018 года. В ходе проверки было установлено, что с 2017 по 2018 годы предприятие осуществляло забор воды из трех скважин при отсутствии специального разрешения на пользование недрами (подземные воды), что является нарушением ст 16, 19, 21 Кодекса Украины о недрах.



А также было установлено, что указанным предприятием осуществлялись выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в сверхнормативном режиме, а именно без разрешения на выбросы. Что является нарушением ст. 11 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха».



Вследствие этих нарушений инспекцией осуществлен расчет убытков, причиненных государству на общую сумму более полутора миллиона гривен.



С целью добровольного возмещения причиненного вреда инспекцией к предприятию было отправлено претензии. ЧАО «Купянский молочноконсервный комбинат» в добровольном порядке убытки не возместило, это стало основанием для обращения Изюмской местной прокуратуры Харьковской области, в интересах государства в лице Инспекции в суд с иском о взыскании с предприятия убытков, причиненных государству вследствие нарушения природоохранного законодательства.



После длительного судебного процесса Инспекция получила положительное решение по указанному вопросу, даже с учетом того, что предприятие предоставило в суд ряд возражений. Эти возражения были рассмотрены судом, однако не повлияли на исход дела. Восточным апелляционным хозяйственным судом вынесено постановление о взыскании с ЧАО «Купянский молочноконсервный комбинат» вреда, нанесенной окружающей среде, стоимостью в 1 млн. 571 тыс. 979 грн.