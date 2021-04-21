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21.04.2021  17:32   

В городе купят 150 автобусов для новых маршрутов (ФОТО)

Соответствующее решение было принято сегодня, 21 апреля 2021 года, на сессии Харьковского городского совета.


//city.kharkov.ua
Как сообщил на сессии заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, секретарь горсовета Игорь Терехов подписал с турецкой машиностроительной компанией «Karsan» меморандум, который предусматривает, в том числе, производство автобусов в Харькове, и не только для нужд города.
 
Для городских маршрутов у турецкой компании планируется приобрести 8-метровые и 6-метровые низкопольные автобусы. Курсировать они будут по брошенным частными перевозчиками маршрутам. Например, по улицам Светлой, Балакирева, до Большой Даниловки и пр.
 
«80% маршрутов были брошены частными перевозчиками. Первые два дня «красной» зоны показали, что несколько автобусов, на которых и так, в основном, ездят люди льготного контингента, водителей которых еще и оштрафовали, съехали с маршрута. Но новые автобусы будут ездить по всему городу, не только на окраинах. Например, есть маршрут №89 по ул. Пушкинской, от пр. Гагарина до парка Горького, который востребован. В данной ситуации мы не занимаемся бизнесом, мы говорим о социальном заказе, перевозке людей к больницам, на работу», - заявил Евгений Водовозов.
 
Напомним, что в Харькове планируется создать муниципальный автобусный общественный транспорт. Для этого будут закуплены автобусы турецкого производства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  турецкие автобусы, закупка, сессия горсовета, харьков
 
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