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13.04.2021  10:27   

На улице Искринской запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Искринской, на участке от ул. Спартака до ул. Сомовской, будет запрещено с 14 апреля до 1 июня.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительством жилого дома по пр. Московскому, 87.

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: ул. Спартака, ул. Сомовской, пер. Санжаровскому и др. 

Также в это время будет ограничено движение транспорта по пр. Московскому, в районе дома №80/82, при движении в сторону пл. Защитников Украины. Транспорт сможет проезжать по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   ХГС
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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