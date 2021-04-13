На улице Искринской запрещается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Искринской, на участке от ул. Спартака до ул. Сомовской, будет запрещено с 14 апреля до 1 июня.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительством жилого дома по пр. Московскому, 87.
Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: ул. Спартака, ул. Сомовской, пер. Санжаровскому и др.
Также в это время будет ограничено движение транспорта по пр. Московскому, в районе дома №80/82, при движении в сторону пл. Защитников Украины. Транспорт сможет проезжать по свободной от выполнения работ полосе.
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