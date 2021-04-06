06.04.2021 19:39

В городе ремонтируют подземные переходы и освещение в переходах метро

Текущий ремонт подземного перехода в районе кинотеатра «Парк» был начат сегодня, 6 апреля 2021 года.

Как сообщил директор КП «Подземный город» Станислав Лебедев, переход приведут в порядок - покрасят там стены и установят освещение. В дальнейшем планируется отремонтировать переход в районе универмага «Харьков» на пр. Московском, на пл. Защитников Украины и другие объекты.

Также, по словам директора КП, в городе приобрели более 2,5 тыс. ламп, чтобы улучшить освещение во всех переходах метро. Начнут замену перегоревших ламп в подуличных переходах станций метро «Тракторный завод» и «Индустриальная», где это было больше всего нужно.

«А в течение двух месяцев планируем довести освещение до 100% во всех 59 подуличных переходах», - отметил Станислав Лебедев.