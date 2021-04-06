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06.04.2021  19:39   

В городе ремонтируют подземные переходы и освещение в переходах метро

Текущий ремонт подземного перехода в районе кинотеатра «Парк» был начат сегодня, 6 апреля 2021 года.

Как сообщил директор КП «Подземный город» Станислав Лебедев, переход приведут в порядок - покрасят там стены и установят освещение. В дальнейшем планируется отремонтировать переход в районе универмага «Харьков» на пр. Московском, на пл. Защитников Украины и другие объекты.
 
Также, по словам директора КП, в городе приобрели более 2,5 тыс. ламп, чтобы улучшить освещение во всех переходах метро. Начнут замену перегоревших ламп в подуличных переходах станций метро «Тракторный завод» и «Индустриальная», где это было больше всего нужно.
 
«А в течение двух месяцев планируем довести освещение до 100% во всех 59 подуличных переходах», - отметил Станислав Лебедев.
Тэги:  метро, подземные переходы, харьков, освещение ремонт, подземный город
 
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