06.02.2021 10:00

Измерение скорости TruCAM с руки: суд считает незаконным, МВД - наоборот

Несмотря на решение апелляционного суда первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий уверен в законности «ручного» режима работы прибора.

Споры о правомерности использования «трукамов» разгорелись с новой силой. Лазерное портативное устройство измерения скорости транспортных средств У3197-12, приобретенное в США в 2011-2012 гг., вызвало в свое время шквал критики. Возникали вопросы и к методике его поверки, и к просроченной сертификации, и к влиянию на точность измерения «эффекта косинуса», и об обязательном для подобных измерителей «поправочном коэффициенте».

Время от времени подливали масло в огонь народного возмущения и сами полицейские, то и дело «забывая» о своих обязанностях. Например, что измерять скорость «по-старинке» - где угодно - уже нельзя. Как и прятаться в кустах. А можно только в специально отведенных для этого местах, которые должны быть обозначены предупреждающим знаком о ведении измерения скорости, а у патрульных автомобилей должны быть включены проблесковые маячки. Что «Трукам» нельзя использовать при влажности более 70%, то есть во время дождя, тумана или снегопада.

Вишенкой на торте стал приказ Министерства экономического развития и торговли Украины № 1362 от 02.11.2015 г., Согласно которому именно этот прибор (У3197-12) был исключен из реестра приборов для измерения. Однако остался на вооружении полиции.

Нынешняя причина - в способе измерения скорости транспортных средств. Когда 2018 году МВД вернуло «Трукам» на большую дорогу, тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман говорил исключительно об автоматическом режиме работы устройства, то есть об установке на треноге или работе в стационарном режиме. Сегодня же полицейские спокойно измеряют скорость, держа камеру в руках. Хотя всем прекрасно известно, что во время вибрации устройство дает гораздо большую погрешность, чем предусмотрено свидетельством о поверке. Что в очередной раз 21 января подтвердил Восьмой апелляционный административный суд ( дело № 157/703/20 ), не удовлетворив апелляцию управления патрульной полиции. Решение суда вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

После этого первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий дважды в своих публикациях назвал водителей, которые оспаривают в суде постановления об административном правонарушении, «попытками избежать ответственности за превышение скорости, выискивая нарушения в действиях патрульных». И привел множество постановлений, подтверждающие правомочность регистрации скорости «трукамом» не только со штатива или стационарно, но и «с руки».

«Ссылка истца на то, что использование прибора TruCAM в ручном режиме противоречит требованиям законодательства, где указано, что камера должна стоять на треноге, а фиксация скорости движения автомобилей осуществляться только в автоматическом режиме, опровергаются предоставленной ответчиком информации, - заявил Билошицкий. - Да, по определению госпредприятия «Укрметртестстандарт» № 22-38 / 49 от 01.10.2019 года, лазерный измеритель TruCAM относится к ручным измерителм скорости транспортных средств, то есть конструктивно создан для содержания в руках во время измерений. Таких решений очень много, и они подтверждают правомерность применения этого прибора »(орфография сохранена).

В качестве доказательств правоохранитель привел ссылки на шесть судебных решений первой инстанции

(https://reyestr.court.gov.ua/Review/93412074,

https://reyestr.court.gov.ua/Review/87982224,

https: // reyestr. court.gov.ua/Review/93886339,

https://reyestr.court.gov.ua/Review/93314267,

https://reyestr.court.gov.ua/Review/91249713,

https: //reyestr.court. gov.ua/Review/93522663)

и десять - на судебные решения второй инстанции

(https://reyestr.court.gov.ua/Review/88269470,

https://reyestr.court.gov.ua/Review/81213376,

https : //reyestr.court.gov.ua/Review/86270908,

https://reyestr.court.gov.ua/Review/84462304,

https://reyestr.court.gov.ua/Review/91914993,

https: / /reyestr.court.gov.ua/Review/84898460,

https://reyestr.court.gov.ua/Review/82896668,

https://reyestr.court.gov.ua/Review/83905067,

https: // reyestr .court.gov.ua / Review / 86955878,

https://reyestr.court.gov.ua/Review/90149068), где измерения скорости с помощью «трукама» в руках признано законным. Подытожив, что «не стоит распространять ложную информацию».