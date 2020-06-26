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26.06.2020  19:35   

Трамваї №16 та 26 на тиждень змінять маршрут, №16А - не ходитиме

Рух трамваїв по вул. Героїв Праці та вул. Шевченка, на ділянці від вул. Академіка Павлова до Журавлівського гідропарку, буде заборонено з 9:00 до 16:00 з 1 до 6 липня.


://city.kharkov.ua/

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з реконструкцією трамвайної переїзду по вул. Героїв Праці.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

- трамвай №16: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - вул. Віринська - вул. Мойсеївська (станція метро «Київська») - вул. Шевченка - Журавлівський гідропарк;

- трамвай №26: Журавлівський гідропарк - вул. Шевченка - вул. Матюшенка - Журавлівський узвіз - вул. Весніна - вул. Мироносицька - пл. Першого Травня - вул. Сумська - Білгородське шосе - Лісопарк;

- трамвай №16А: не ходить.

Источник:   ХГС
 Тэги:  трамвай, маршрут, изменения, харьков, ремонт
 
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