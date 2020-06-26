Трамваї №16 та 26 на тиждень змінять маршрут, №16А - не ходитиме

Рух трамваїв по вул. Героїв Праці та вул. Шевченка, на ділянці від вул. Академіка Павлова до Журавлівського гідропарку, буде заборонено з 9:00 до 16:00 з 1 до 6 липня.
Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з реконструкцією трамвайної переїзду по вул. Героїв Праці.
У цей період трамваї курсуватимуть так:
- трамвай №16: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - вул. Віринська - вул. Мойсеївська (станція метро «Київська») - вул. Шевченка - Журавлівський гідропарк;
- трамвай №26: Журавлівський гідропарк - вул. Шевченка - вул. Матюшенка - Журавлівський узвіз - вул. Весніна - вул. Мироносицька - пл. Першого Травня - вул. Сумська - Білгородське шосе - Лісопарк;
- трамвай №16А: не ходить.
Помните: сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
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