26.06.2020 19:35

Трамваї №16 та 26 на тиждень змінять маршрут, №16А - не ходитиме

Рух трамваїв по вул. Героїв Праці та вул. Шевченка, на ділянці від вул. Академіка Павлова до Журавлівського гідропарку, буде заборонено з 9:00 до 16:00 з 1 до 6 липня.



://city.kharkov.ua/

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з реконструкцією трамвайної переїзду по вул. Героїв Праці.



У цей період трамваї курсуватимуть так:



- трамвай №16: розворотне коло «Салтівське» - пр. Тракторобудівників - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - вул. Віринська - вул. Мойсеївська (станція метро «Київська») - вул. Шевченка - Журавлівський гідропарк;



- трамвай №26: Журавлівський гідропарк - вул. Шевченка - вул. Матюшенка - Журавлівський узвіз - вул. Весніна - вул. Мироносицька - пл. Першого Травня - вул. Сумська - Білгородське шосе - Лісопарк;



- трамвай №16А: не ходить.