29.09.2020 10:23

ФОТО: Для харьковчан провели экскурсии в рамках Дней европейского наследия (Горсовет)

Харьковчане посетили Харьковскую филармонию и ХНАТОБ, присоединившись к международному проекту «Дни европейского наследия».



// city.kharkov.ua

26 сентября для взрослых и детей были организованы две бесплатные экскурсии, которые в этом году проходили под лозунгом «Будничность искусства: тайны закулисья».

Для участников провели экскурсии за кулисы Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н. Лысенко и Харьковской филармонии.



Так, в ХНАТОБе харьковчанам показали, как создаются декорации, где гримируют артистов, рассказали, как работают механизмы сцены и создаются театральные костюмы и др.

В Харьковской филармонии участники мероприятия также посетили концертные залы, услышали звучание нового органа и узнали интересные факты об истории и современности учреждения культуры.





Экскурсии проводились с соблюдением всех мер в соответствии с карантинными требованиями. Их посетили около 100 харьковчан и гостей города.



Также экскурсии посетили представители дипломатического корпуса, в частности, Генеральный консул Республики Польша в Харькове Петр Стаханчик и Почетный консул Республики Казахстан в городе Харькове Эмин Наджафли. Экскурсии проводились с соблюдением всех мер в соответствии с карантинными требованиями. Их посетили около 100 харьковчан и гостей города.Также экскурсии посетили представители дипломатического корпуса, в частности, Генеральный консул Республики Польша в Харькове Петр Стаханчик и Почетный консул Республики Казахстан в городе Харькове Эмин Наджафли.





Справка. Дни европейского наследия - общеевропейская инициатива, основанная Советом Европы в 1991 году. Ее целью является привлечение внимания общественности к культурному наследию и его роли в развитии современного общества. Мероприятия, которые проводятся в рамках Дней европейского наследия, призваны открыть обычно закрытые или малоизвестные памятники, чтобы показать жителям и гостям города их историческую, культурную или архитектурную ценность. Традиционно Дни европейского наследия проходят в сентябре по всей Европе.