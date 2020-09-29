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29.09.2020  10:23   

ФОТО: Для харьковчан провели экскурсии в рамках Дней европейского наследия (Горсовет)

Харьковчане посетили Харьковскую филармонию и ХНАТОБ, присоединившись к международному проекту «Дни европейского наследия».


// city.kharkov.ua

26 сентября для взрослых и детей были организованы две бесплатные экскурсии, которые в этом году проходили под лозунгом «Будничность искусства: тайны закулисья».

Для участников провели экскурсии за кулисы Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н. Лысенко и Харьковской филармонии.
 
Так, в ХНАТОБе харьковчанам показали, как создаются декорации, где гримируют артистов, рассказали, как работают механизмы сцены и создаются театральные костюмы и др.
 
В Харьковской филармонии участники мероприятия также посетили концертные залы, услышали звучание нового органа и узнали интересные факты об истории и современности учреждения культуры. 


Экскурсии проводились с соблюдением всех мер в соответствии с карантинными требованиями. Их посетили около 100 харьковчан и гостей города.

Также экскурсии посетили представители дипломатического корпуса, в частности, Генеральный консул Республики Польша в Харькове Петр Стаханчик и Почетный консул Республики Казахстан в городе Харькове Эмин Наджафли.  

 
Справка. Дни европейского наследия - общеевропейская инициатива, основанная Советом Европы в 1991 году. Ее целью является привлечение внимания общественности к культурному наследию и его роли в развитии современного общества. Мероприятия, которые проводятся в рамках Дней европейского наследия, призваны открыть обычно закрытые или малоизвестные памятники, чтобы показать жителям и гостям города их историческую, культурную или архитектурную ценность. Традиционно Дни европейского наследия проходят в сентябре по всей Европе.
Источник:   ХГС
 Тэги:  экскурсия, хнатоб, филармония, дни европейского наследия, харьков
 
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