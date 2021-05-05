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05.05.2021  16:19   

Двойное убийство: сенсационное заявление - девушку зарезал ее погибший парень (ФОТО, ВИДЕО)

Идет заседание Московского райсуда.

Как информирует Телеграмм-канал Веха, в Московском суде Харькова идет заседание суда по делу о двойном убийстве на Салтовке. 
 
Адвокат подозреваемого сообщил, что его подзащитный убил парня защищаясь. 
 
Соответственно погибший парень, перед этим убил свою девушку.
 
Отметим, что ранее подобная версия событий неофициально высказываась, но с подозрением на самоубийство, а не убийство парня после расправы с девушкой.
 
 

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