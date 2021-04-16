16.04.2021 19:55

Пересылал боевое оружие в Харьков — старику светит до семи лет тюрьмы (ФОТО)

Киевлянину сообщено о подозрении по факту незаконного обращения с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Как рассказал руководитель окружной прокуратуры Игорь Белодед, досудебным расследованием установлено, что 74-летний житель Киева предложил другому гражданину, жителю Харькова, приобрести огнестрельное оружие.

Под контролем правоохранительных органов указанный мужчина, не имея соответствующего разрешения, переслал через логистическую компанию до Харькова боевое огнестрельное оружие — винтовку СВД-40.

Кроме того, указанный киевлянин приобрел у жителя. Кременчуг Полтавской области боевой пистолет Люгер Р08, который в дальнейшем отправил в Харьков, где противоправную деятельность и разоблачили правоохранители. В помещении логистической компании-перевозчика проведен обыск, в ходе которого изъят боевой пистолет Люгер Р08.

Также проведены обыски по месту проживания фигурантов в Кременчуге и Киеве.

По месту жительства подозреваемого-киевлянина обнаружено и изъято 4 боевых пистолета, 334 боевые патроны, полимерную емкость с веществом, похожим на порох, нож-сабля 1859 года, штык-нож, 2 деревянные ложе от винтовки Мосина, 2 затворы, составные части пулеметами ДП-27, магазин-диск от пулемета, пистолет, револьвер, ствол винтовки, пять патронов калибра 7,65, несколько мобильных телефонов, системный блок, квитанции, чеки и банковские карты.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование проводят следователи отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1 Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подданная криминальному наказанию, пока ее вину не будет доказано в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.