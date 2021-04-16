Жуткое ДТП: Легковушка попала под бульдозер (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как сообщает Телеграмм-канал ХХ, легковушка столкнулась с бульдозером на трассе.
Авария произошла по дороге в Волчанск.
VW Golf всмятку, водитель погиб на месте.
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День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
В выходные дни, 17 и 18 апреля, погоду будут определять остатки старого и малоподвижного циклона Xander, поэтому периодически проходить небольшие дожди, а температура будет на 1-3 градуса ниже нормы.
Сегодня отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека.
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