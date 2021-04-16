Главная Новости Криминал и происшествия Жуткое ДТП: Легковушка попала под бульдозер (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)
16.04.2021  17:11   

Жуткое ДТП: Легковушка попала под бульдозер (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как сообщает Телеграмм-канал ХХ, легковушка столкнулась с бульдозером на трассе.

Авария произошла по дороге в Волчанск.

VW Golf всмятку, водитель погиб на месте.

 

 

 

Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария, труп, мертвое тело
 
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