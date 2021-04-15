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15.04.2021  17:58   

Арсенал в гараже: у харьковчанина изъяли массу оружия

Оперативники обнаружили оружейный арсенал.

Как сообщает ГУ Нацполиции, полицейские изъяли различные виды огнестрельного оружия, среди которых, пулеметы, пистолеты и автомат, а также гранатометы, несколько десятков гранат и почти полторы тысячи патронов.
 
Задокументировать факт незаконного хранения оружия и боеприпасов в значительных масштабах и исключить ее из нелегального оборота удалось благодаря отработке оперативной информации в рамках мероприятий по оздоровлению криминогенной ситуации на территории региона.
 
Проверку оперативной информации осуществляли работники Департамента уголовного розыска НПУ, совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области, следователями хруп №3, при технической поддержке оперативных подразделений главка.
 
Во время санкционированного обыска в гаражном кооперативе в Харькове полицейские обнаружили и изъяли 2 гранатомета РПГ-26, 3 пулемета ПКМ, ручной пулемет РПК и ствол к нему, 2 пистолета «Люгера», 3 пистолета WALTHER, пистолет «Глок-19» с глушителем,  пистолет «СР-10SI», автомат AGR-47.  К всей оружия обнаружены магазины к ним, снаряженные патронами.  Кроме того, полицейские изъяли 7 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, 32 гранаты ВОГ, противопехотная мина, 3 тактические ножи, 2 устройства ночного видения и почти 1,5 тысячи патронов различных калибров.
 
Изъятый ​​арсенал направлен на экспертное исследование.  Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.  263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.  Решается вопрос об объявлении 54-летнему харьковчанину о подозрении в совершении данного уголовного преступления.  Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
 
В настоящее время проводятся следственные действия, продолжаются обыски.  Цель и место приобретения оружия и боеприпасов выясняют следователи.

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  арсенал, оружие, харьков, гараж, вооружение
 
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