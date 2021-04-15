15.04.2021 14:59

Хватило бы на мини-армию. В гаражном кооперативе обнаружили большой арсенал оружия

Харьковчанин в своем гараже хранил огромный арсенал огнестрельного оружия.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.

Работники Департамента совместно с сотрудниками управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области разоблачили 54-летнего харьковчанина, который в одном из гаражных кооперативов Харькова организовал хранение огромного количества оружия и боеприпасов.



По словам правоохранителей, перечень изъятого действительно впечатляет.

Во время санкционированного обыска полицейские обнаружили и изъяли 2 гранатомета РПГ-26, 3 пулемета ПКМ, ручной пулемет РПК и ствол к нему, 2 пистолета «Люгера», 3 пистолета WALTHER, пистолет «Глок-19» с глушителем, пистолет «СР-10SI», автомат AGR-47. К всей оружия обнаружены магазины к ним, снаряженные патронами. Кроме того, полицейские изъяли 7 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами, 32 гранаты ВОГ, противопехотная мина, 3 тактические ножи, 2 устройства ночного видения и почти 1,5 тысячи патронов различных калибров.

Изъятый арсенал правоохранители направили на экспертизу. Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении 54-летнему харьковчанину о подозрении в совершении данного уголовного преступления. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники управления уголовного розыска совместно с оперативниками Холодногорского ОП ГУНП в Харьковской области и спецназом КОРД разоблачили группу лиц - «любителей оружия», которые покупали, хранили, переделывали и сбывали оружие и боеприпасы.