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11.04.2021  12:03   

В Мерефе у местного жителя подгорела крыша дома

Возгорание произошло в жилом доме.

Как передает Редпост, со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 11 апреля в 00:42 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в Мерефе.

 

По словам спасателей, горела крыша частного дома по улице Новой, 8. Когда огнеборцы прибыли на место вызова, в доме горела крыша. Площадь горения составила 25 м2.

 

Пожарные отмечают, что из-за сильного задымления, им пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

 

Спасатели оперативно справились с огнем, благодаря чему удалось предотвратить распространение огня дальше на весь конструктив здания.

 

В 1:33 возгорание удалось локализовать, а в 02:15 полностью ликвидировать.

 

Вероятная причина пожара и примерный ущерб устанавливаются.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 
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