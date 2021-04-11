11.04.2021 12:03

В Мерефе у местного жителя подгорела крыша дома

Возгорание произошло в жилом доме.

Как передает Редпост, со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 11 апреля в 00:42 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в Мерефе.

По словам спасателей, горела крыша частного дома по улице Новой, 8. Когда огнеборцы прибыли на место вызова, в доме горела крыша. Площадь горения составила 25 м2.

Пожарные отмечают, что из-за сильного задымления, им пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.

Спасатели оперативно справились с огнем, благодаря чему удалось предотвратить распространение огня дальше на весь конструктив здания.

В 1:33 возгорание удалось локализовать, а в 02:15 полностью ликвидировать.

Вероятная причина пожара и примерный ущерб устанавливаются.