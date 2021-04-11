В Мерефе у местного жителя подгорела крыша дома

Возгорание произошло в жилом доме.
Как передает Редпост, со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 11 апреля в 00:42 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в Мерефе.
По словам спасателей, горела крыша частного дома по улице Новой, 8. Когда огнеборцы прибыли на место вызова, в доме горела крыша. Площадь горения составила 25 м2.
Пожарные отмечают, что из-за сильного задымления, им пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения.
Спасатели оперативно справились с огнем, благодаря чему удалось предотвратить распространение огня дальше на весь конструктив здания.
В 1:33 возгорание удалось локализовать, а в 02:15 полностью ликвидировать.
Вероятная причина пожара и примерный ущерб устанавливаются.
Комментариев: 0
По гороскопу замечательный день, который имеет все шансы оказаться ступенькой на пути к вашей заветной цели. Сегодня все, посеянное ранее, обещает дать свои всходы, так что тех, кто долго и упорно шел к своей мечте, могут ждать приятные сюрпризы.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.
Сегодня Международный День освобождения узников концлагерей. 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли восстание, в результате которого лагерь был ликвидирован восставшими.
влажность:
давление:
ветер: