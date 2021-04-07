07.04.2021 19:39

Осторожно - телефонные мошенники: советы от полиции (ВИДЕО)

Полиция предупреждает граждан остерегаться телефонных мошенников.

Только с начала этого года жертвами аферистов стали более 60 человек, которые обратились за помощью в полицию.

Сегодня одним из самых распространенных видов преступлений в телекоммуникационной среде является телефонное мошенничество по схеме «ваш родственник в полиции».

Чаще всего злоумышленники звонят абоненту вечером или в ночное время и говорят о том, что их родственник попал в неприятную ситуацию. А для решения вопроса о «непривлечение его к ответственности нужно заплатить определенную сумму денег. В большинстве случаев жертвы отдают мошенникам почти все свои сбережения. Наиболее уязвимыми в этой ситуации являются люди преклонного возраста, ведь они практически всегда верят аферистам на слово и передают им деньги.

Если вам звонят неизвестные люди и сообщают о вашего родственника, который совершил уголовное преступление - не паникуйте.

Во-первых, попросите человека, который звонит по телефону, назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения задержанного родственника. Практически в ста процентах случаев такой информацией преступники не владеют. Также уточните, в каком именно отделе полиции находится ваш сын или родственник.

Во-вторых, обязательно по возможности сами позвоните родственнику или тем, кто обычно находится рядом с ним.

Если вам предлагают предоставить неправомерную выгоду должностному лицу за освобождение вашего родственника, который попал в беду, – помните, что вас толкают на совершение уголовного преступления.

Ни в коем случае не переводите деньги на чужие счета, не называйте своего адреса, куда могут приехать сомнительные люди, чтобы забрать средства. Помните, что злоумышленники пользуются вашим растерянным эмоциональным состоянием исключительно в собственных целях.

Никогда не сообщайте посторонним лицам информацию о своих банковских карт, пин-кодов к ним и имеющихся денежных средств.

Если вы получили подобный звонок – сразу же обращайтесь на линию «102».

Полиция Харьковщины призывает вас быть внимательными и бдительными. Берегите себя и свое