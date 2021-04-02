02.04.2021 13:59

Гибель новорожденного - заведующему гинекологического отделения райбольницы сообщено о подозрении

Сообщено о подозрении заведующему гинекологического отделения районной больницы Харьковской области по факту ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, повлекшее смерть новорожденного.

В пресс-службе областной прокуратуры сообщили , что в октябре 2018 беременна жительница Дергачевского района была доставлена ​​в родильное отделение районной больницы бригадой скорой медицинской помощи с диагнозом: беременность, 41 неделя, роды.



Однако, во время пребывания беременной в родильном отделении заведующий родильным-гинекологического отделения недообследовал состояние беременной и ее плода, необоснованно назначил медицинские средств в необоснованных дозах, не осуществил мониторинг состояния матери и ее плода, не провел ультразвуковое исследование, а также несвоевременно проведено индукцию родовой деятельности, что в свою очередь обусловило развитие внутриутробной гибели плода.



Вместе с этим установлено, что при должном наблюдении за беременной и ее плодом, а также надлежащем оказании медицинской помощи можно было бы вовремя диагностировать патологические изменения, выбрать другую тактику ведения родов и беременности должна была закончиться рождением живого ребенка.



Досудебное расследование проводят сотрудники следственного отдела отдела полиции № 3 Харьковского районного управления полиции № 3 ГУНП в Харьковской области.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.