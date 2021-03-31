31.03.2021 08:08

В Харькове фура сбила пешехода

48-летний водитель грузовика «МАN» с полуприцепом совершил наезд на 33-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

Сообщение о происшествии на перекрестке проспектов Льва Ландау и Героев Сталинграда поступило в полицию 30 марта около 19:20.



Предварительно установлено, что автомобиль стоял на перекрестке на запрещающий движение сигнал светофора. Когда загорелся зеленый свет, водитель начал движение и совершил наезд на мужчину, который мыл фары автомобилям и находился у правого угла грузовика вне пешеходного перехода.



Информация внесена в Единый учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.