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31.03.2021  08:08   

В Харькове фура сбила пешехода

48-летний водитель грузовика «МАN» с полуприцепом совершил наезд на 33-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

Сообщение о происшествии на перекрестке проспектов Льва Ландау и Героев Сталинграда поступило в полицию 30 марта около 19:20.

Предварительно установлено, что автомобиль стоял на перекрестке на запрещающий движение сигнал светофора. Когда загорелся зеленый свет, водитель начал движение и совершил наезд на мужчину, который мыл фары автомобилям и находился у правого угла грузовика вне пешеходного перехода.

Информация внесена в Единый учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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