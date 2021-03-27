В Подворках сбили насмерть 12-летнюю девочку (ВИДЕО)

Авария произошла днем 27 марта.
В Подворках Mercedes насмерть сбил 12-летнюю девочку.
Со слов очевидцев, Mercedes обогнал автобус и, на большой скорости сбил девочку, очень высоко подросив и откинув на обочину.
Погибшую звали Виолетта.
На место вызвали следственно-оперативную группу. Официальная информация уточняется.
/
Комментариев: 0
Этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости и своеволию – все это не лучший фон для ведения ответственных дел.
Выходные будут местами дождливыми, ветренными и прохладными.
Ежегодно в последнюю субботу марта проводится глобальная международная акция Час Земли, организованная Всемирным фондом дикой природы.
влажность:
давление:
ветер: