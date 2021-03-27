Главная Новости Криминал и происшествия В Подворках сбили насмерть 12-летнюю девочку (ВИДЕО)
27.03.2021  16:13   

В Подворках сбили насмерть 12-летнюю девочку (ВИДЕО)

Авария произошла днем 27 марта.

В Подворках Mercedes насмерть сбил 12-летнюю девочку.

Со слов очевидцев, Mercedes обогнал автобус и, на большой скорости сбил девочку,  очень высоко подросив и откинув на обочину.

Погибшую  звали Виолетта.

На место вызвали  следственно-оперативную группу. Официальная информация уточняется.

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Тэги:  дтп, харьков
 
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