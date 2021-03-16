Главная Новости Криминал и происшествия Оружие и боеприпасы нашли в доме жителя Харьковщины (ФОТО)
16.03.2021  10:51   

Оружие и боеприпасы нашли в доме жителя Харьковщины (ФОТО)

По месту жительства мужчина хранил переделанный из газового в боевой пистолет Valtro, 92 патрона калибра 9 мм для пистолета Макарова, 8 самодельных патронов калибра 9 мм, снаряженных дробью и картечью, около 300 граммов охотничьего пороха.

Санкционированный обыск у 69-летнего правонарушителя провели работники Красноградского районного отдела полиции в ходе расследования уголовного производства по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертное исследование.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения правонарушителю.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  оружие, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.03 Власть Разрешительная служба расформирована. ДВБ Нацполиции разоблачила коррупционную схему выдачи разрешений на оружие 22.02 Криминал и происшествия Сбыт наркотиков и незаконное обращение с оружием. Двум наркодельцам грозит до 12 лет тюрьмы. 22.02 Криминал и происшествия Патрульные обнаружили мужчину, который разгуливал с пистолетом
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 