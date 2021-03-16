16.03.2021 10:51

Оружие и боеприпасы нашли в доме жителя Харьковщины (ФОТО)

По месту жительства мужчина хранил переделанный из газового в боевой пистолет Valtro, 92 патрона калибра 9 мм для пистолета Макарова, 8 самодельных патронов калибра 9 мм, снаряженных дробью и картечью, около 300 граммов охотничьего пороха.

Санкционированный обыск у 69-летнего правонарушителя провели работники Красноградского районного отдела полиции в ходе расследования уголовного производства по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.



Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертное исследование.



По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.



Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения правонарушителю.



