Оружие и боеприпасы нашли в доме жителя Харьковщины (ФОТО)

По месту жительства мужчина хранил переделанный из газового в боевой пистолет Valtro, 92 патрона калибра 9 мм для пистолета Макарова, 8 самодельных патронов калибра 9 мм, снаряженных дробью и картечью, около 300 граммов охотничьего пороха.
Санкционированный обыск у 69-летнего правонарушителя провели работники Красноградского районного отдела полиции в ходе расследования уголовного производства по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертное исследование.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения правонарушителю.
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. И не сдерживайте свою тягу к общению.
Во вторник в Харькове ожидается теплая без существенных осадков погода.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
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