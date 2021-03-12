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12.03.2021  10:53   

Приговор суда: 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества за кражи и разбойное нападение

Лозовский горрайонный суд Харьковской области признал виновным 26-летнего мужчину по факту краж и разбойное нападение (ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 187 УК Украины).

По данным следствия, с марта по декабрь 2019 года злоумышленником совершено три кражи имущества из помещений магазинов, в которые он попадал путем взлома окон и дверей. В частности, по результатам преступной деятельности собственникам имущества причинен ущерб на сумму свыше 30 тыс грн, без учета стоимости поврежденного имущества.

Кроме того, в начале октября 2019-го злоумышленник под надуманным предлогом зашел на территорию домовладения и видволикшы внимание хозяина нанес ему телесные повреждения. После чего связал хозяина веревкой и похитил деньги и имущество на сумму более 546 тыс грн.

Приговором Лозовского горрайонного суда Харьковской области от 11.02.2021 лицо признано виновным по ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 187 УК Украины и назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговор суда в настоящее время не вступил в силу, продолжается срок апелляционного обжалования.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, харьков, вырубка леса
 
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