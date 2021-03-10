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10.03.2021  09:07   

ДТП на ХТЗ: грузовик и легковушка проверили столбы на прочность (ФОТО)

Авария произошла утром 10 марта перекрестке улицы Мира с Индустриальным проспектом.

Там в дорожно-транспортное происшествие попали автомобили Hyundai и ГАЗель.

Грузовик врезался в опору, а легковушка - в установленный напротив светофорный столб.

О происшествии сообщили очевидцы.

По их словам, обошлось без пострадавших.

На месте столкновения собралась пробка.

Тэги:  дтп, харьков
 
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