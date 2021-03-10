ДТП на ХТЗ: грузовик и легковушка проверили столбы на прочность (ФОТО)

Авария произошла утром 10 марта перекрестке улицы Мира с Индустриальным проспектом.
Там в дорожно-транспортное происшествие попали автомобили Hyundai и ГАЗель.
Грузовик врезался в опору, а легковушка - в установленный напротив светофорный столб.
О происшествии сообщили очевидцы.
По их словам, обошлось без пострадавших.
На месте столкновения собралась пробка.
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В Харьков вернулась зима: ночью ожидается до 13 градусов мороза. В целом среда будет пасмурной, лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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