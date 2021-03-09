09.03.2021 13:59

Подробности смертельного ДТП под Харьковом выясняет полиция

В результате ДТП в Купянском районе погибли два человека, один человек доставлен в больницу, его состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

9 марта около 5:30 на автодороге Ковшаровка - Кругляковка, на выезде из села Колесниковка Купянского района произошло столкновение автомобилей «Renault Megane» и «ЗАЗ Славута».

В результате аварии 68-летний водитель и 65-летняя пассажирка автомобиля «ЗАЗ Славута» от полученных телесных повреждений погибли на месте. 29-летний водитель транспортного средства «Renault Megane» с травмами доставлен в Купянскую центральную городскую больницу.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений все обстоятельства ДТП устанавливаются.