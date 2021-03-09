09.03.2021 09:46

Микроавтобус с пассажирами вылетел в кювет: один погибший, 8 пострадавших (ФОТО)

Авария произошла возле села Каменка Изюмского района.

9 марта в 5:40 спасателям сообщили, что на 633 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский, возле Каменка, микроавтобус Renault Trafic допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В автомобиле находилось 9 человек (8 пассажиров и водитель).

В результате происшествия погиб один пассажир, водитель и остальные пассажиры с различными степенями тяжести госпитализированы в Изюмскую районную больницу.

Сотрудники 28-й пожарно-спасательной части извлекли текло погибшего и одного из пострадавших из автомобиля.