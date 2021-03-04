Главная Новости Криминал и происшествия Сбит пешеход: человек попал под авто на Журавлевских склонах (ВИДЕО)
04.03.2021  21:33   

Сбит пешеход: человек попал под авто на Журавлевских склонах (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Жкравлевских склонах - авария.

Здесь сбит пешеход.

Тело лежит а дороге 

По предварительной информации, мужчина жив.

Подробностей пока нет.

 

Тэги:  дтп, сбит пешеход, авария, харьков, тело
 
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