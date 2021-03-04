Сбит пешеход: человек попал под авто на Журавлевских склонах (ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на Жкравлевских склонах - авария.
Здесь сбит пешеход.
Тело лежит а дороге
По предварительной информации, мужчина жив.
Подробностей пока нет.
Используйте этот день для достижения договоренностей с коллегами и близкими людьми, планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров.
Утром и днем по Харькову и области ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Вечером ожидается дождь.
Сегодня – народный праздник День Архипа и Филимона.
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