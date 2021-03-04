04.03.2021 10:19

Житель соседней области наладил сбыт наркотиков на Харьковщине через Телеграмм-канал

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Правоохранители разоблачили 28-летнего жителя Днепропетровской области, который является держателем телеграмм-канала. Мужчина организовал сеть по сбыту наркотических и психотропных веществ на территории Краснограда и Красноградского района Харьковской области.

В ходе проведения ряда обысков, в том числе по месту жительства злоумышленника, правоохранители изъяли свертки с различными наркотиками и психотропными веществами, электронные информационные системы, которыми пользовался человек, а также автомобиль, на котором он перевозил наркотики.



Следственные действия проводились следователями Красноградского районного отдела полиции в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.



Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все участники преступной схемы. Решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.