Главная Новости Криминал и происшествия Внезаная смерть: на рынке скончался мужчина (ВИДЕО)
02.03.2021  19:02   

Внезаная смерть: на рынке скончался мужчина (ВИДЕО)

О происшествии сообщают очевидцы.

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, на рынке возле м.Студенческая скончался мужчина. 
 
Скорая и полиция уже были.
 
 
Тэги:  труп, смерть, харьков, мертвое тело
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.02 Криминал и происшествия Труп 61-летнего хозяина нашли спасатели в горящей квартире на Ощепкова (ФОТО) 25.02 Криминал и происшествия На Харьковщине в сгоревшем доме обнаружили тело 62-летней хозяйки 25.02 Криминал и происшествия Убийство у супермаркета: подозреваемого арестовали
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 