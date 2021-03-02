Внезаная смерть: на рынке скончался мужчина (ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 2 марта Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 3 марта Погоду определяет фронт окклюзии и тыловая часть циклона с центром над северо-восточными районами Европы. Облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Днем без существенных осадков.