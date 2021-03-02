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02.03.2021  08:04   

Деятельность двух интернет-ресурсов по продаже запрещенных веществ прекратили в феврале (ФОТО)

Всего с начала 2021 года из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли более 72 килограммов наркотиков различных видов.

В начале февраля сотрудники Управления по борьбе с наркопреступлениями в Харьковской области ДБН НПУ обнаружили у 18-летнего гражданина посылку с амфетамином весом около 200 граммов. Парень объяснил, что с декабря прошлого года работает «закладчиком» наркосредств в Интернет-магазине и планировал сбыть изъятое психотропное вещество в виде «закладок».

 24 февраля работники УБН в Харьковской области ДБН НПУ изъяли посылку с наркотиком у 35-летнего харьковчанина. Мужчина получил пакет с каннабисом весом 20 граммов, который он заказал через Интернет-магазин.

27 февраля у дома по улице Братской полицейские обнаружили 30-летнего гражданина, который работает «закладчиком» на Интернет-магазин и продает наркосредств и психотропных веществах в Харькове. В ходе поверхностной проверки у мужчины были обнаружены и изъяты 4 свертка с психотропных PVP. Правонарушитель также сообщил, что уже спрятал 20 «закладок» на территории города. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Деятельность указанного Интернет-магазина приостановлена.

Всего с начала года на территории Харькова и области сотрудники полиции провели более 40 обысков, в ходе которых обнаружили и изъяли около 31 килограмма психотропного вещества PVP, около 3 килограммов амфетамина, 35 килограммов каннабиса, прекурсоры объемом около 3000 литров, 100 граммов метадона , метадона в таблетках - около 3,4 кг.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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