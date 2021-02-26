В тройном ДТП под Харьковом пострадал водитель (ВИДЕО, ФОТО)

Полицейские Харьковщины устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей
25 февраля около 9:26 на автодороге Змиев-Мерефа произошло столкновение автомобиля Toyota Prado с автомобилем «Газель» под управлением 50-летнего водителя.
От удара «Газель» столкнулась с автомобилем Toyota Hilux под управлением 21-летнего мужчины.
В результате аварии 41-летний водитель «Toyota Prado» получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
День хорош, чтобы как следует заняться накопившимися делами. Тем не менее, звезды советуют не рубить с плеча, дав себе время все как следует взвесить.
В связи с поступлением теплого воздуха из Центральной Европы, на Харьковщине ожидается существенное повышение температуры воздуха. С середины дня и до его окончания будет идти мелкий дождь, днем местами туман. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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