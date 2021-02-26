26.02.2021 09:21

В тройном ДТП под Харьковом пострадал водитель (ВИДЕО, ФОТО)

Полицейские Харьковщины устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием трех автомобилей

25 февраля около 9:26 на автодороге Змиев-Мерефа произошло столкновение автомобиля Toyota Prado с автомобилем «Газель» под управлением 50-летнего водителя.

От удара «Газель» столкнулась с автомобилем Toyota Hilux под управлением 21-летнего мужчины.

В результате аварии 41-летний водитель «Toyota Prado» получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.