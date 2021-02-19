19.02.2021 08:02

Лесничий, незаконно торговавший древесиной, получит три года тюрьмы (ФОТО)

Изюмский горрайонный суд Харьковской области признал виновным лесничего Петровского лесничества ГП «Изюмское лесное хозяйство» по ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 УК Украины и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью в сфере лесного хозяйства сроком на 2 года.

Установлено, что лесничий Петровского лесничества ГП «Изюмское лесное хозяйство» требовал более 20 тысяч гривен за реализацию древесины без составления соответствующих сопроводительных документов. Реализуя лесоматериалы, лесничий незаконно снимал бирки с уже проданной древесины, а затем снова их использовал.



Так, в начале ноября 2019 года лесничий получил 12 тыс. грн за продажу лесопродукции. В середине ноября 2019-го во время проведения контроля за совершением преступления (негласных следственно-розыскных действий), после получения лесничим неправомерной выгоды, он был задержан.

В ходе обысков по месту жительства лесничего обнаружены наркотические вещества (каннабис) и запал ручной гранаты.

Приговором суда мастер леса признан виновным в вымогательстве и получении неправомерной выгоды за незаконную реализацию лесопродукции, незаконном хранении взрывного устройства, незаконном приобретении, перевозке и хранении наркотических средств (ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309 УК Украины).



Приговор суда вступит в законную силу по истечении сроков на его апелляционное обжалование.