12.02.2021 18:49

ДТП: Полицейский врезался в прицеп, чудом не убив напарницу (ФОТО, ВИДЕО)

Копу сообщено о подозрении.

Под процессуальным руководством областной прокуратуры сообщено о подозрении полицейскому по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее пострадавшему средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286 УК Украины).

12.10.2020 вечером, полицейский Янского отделения ГУНП в Харьковской области, находясь вне службы, управлял автомобилем ВАЗ-2110 и двигаясь со скоростью 85 км/ч нарушил правила дорожного движения, столкнувшись с с прицепом грузовика MAN, который стоял неподвижно на полосе попутного направления.

В результате ДТП пассажирка, которая также была полицейской, получила телесные повреждения средней тяжести.

11.02.2021 водителю сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 286 УК Украины.

Досудебное расследование проводят следователи Территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтаве.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.