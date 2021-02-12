Главная Новости Криминал и происшествия Терроризировали жителей четырех областей. СБУ "умножила на ноль" банду вымогателей (ВИДЕО)
12.02.2021  11:40   

Терроризировали жителей четырех областей. СБУ "умножила на ноль" банду вымогателей (ВИДЕО)

В Днепре задержали участников банды, запугивающих людей на Харьковщине.

 
Во время спецоперации в Днепре СБУ заблокировала деятельность «силового крыла» межрегиональной преступной группировки. Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.
 
В ведомстве отметили, что участники банды запугивали и терроризировали людей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях. Их главаря, криминального авторитета по прозвищу «Ариец», сотрудники СБУ задержали еще в апреле 2020 года.
 
По данным спецслужбы, после задержания лидера группировки, часть участников продолжила криминальную деятельность. Фигуранты, входивших в состав «силового крыла» банды, занимавшихся систематическим вымогательством денег у граждан путем угроз физической расправы и поджогов имущества потерпевших.
 
Оперативники Службы безопасности Украины задокументировали, что злоумышленники требовали 70 000 долларов от местного финконсультанта в сфере IТ-технологий. За эту сумму фигуранты «гарантировали» мужчине возможность беспрепятственного ведения бизнеса. В случае отказа, потерпевшему угрожали насилием и физической расправой.
 
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Центром спецопераций «А», задержали в Днепре трех активных участников группировки во время передачи части денег. В ходе задержания один из фигурантов пытался скрыться на автомобиле, однако был оперативно задержан правоохранителями.
 
В рамках уголовного производства по ст. 189 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются неотложные следственные действия.

Источник:   СБУ
 Тэги:  сбу, банда, вымогатели, террористы
 
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