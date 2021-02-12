12.02.2021 11:40

Терроризировали жителей четырех областей. СБУ "умножила на ноль" банду вымогателей (ВИДЕО)

В Днепре задержали участников банды, запугивающих людей на Харьковщине.

Во время спецоперации в Днепре СБУ заблокировала деятельность «силового крыла» межрегиональной преступной группировки. Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.

В ведомстве отметили, что участники банды запугивали и терроризировали людей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях. Их главаря, криминального авторитета по прозвищу «Ариец», сотрудники СБУ задержали еще в апреле 2020 года.

По данным спецслужбы, после задержания лидера группировки, часть участников продолжила криминальную деятельность. Фигуранты, входивших в состав «силового крыла» банды, занимавшихся систематическим вымогательством денег у граждан путем угроз физической расправы и поджогов имущества потерпевших.

Оперативники Службы безопасности Украины задокументировали, что злоумышленники требовали 70 000 долларов от местного финконсультанта в сфере IТ-технологий. За эту сумму фигуранты «гарантировали» мужчине возможность беспрепятственного ведения бизнеса. В случае отказа, потерпевшему угрожали насилием и физической расправой.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Центром спецопераций «А», задержали в Днепре трех активных участников группировки во время передачи части денег. В ходе задержания один из фигурантов пытался скрыться на автомобиле, однако был оперативно задержан правоохранителями.

В рамках уголовного производства по ст. 189 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственные действия.