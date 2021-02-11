11.02.2021 18:22

Внимание! Под Харьковом вышла из дома и пропала девочка (ФОТО)

Полицией разыскивается Кристина Штонда.

Как сообщает ГУ Нацполиции, Изюмским райуправлением полиции разыскивается несовершеннолетняя жительница с. Иванчуковка, Кристина Штонда, 2006 года рождения.

Девушка 9 февраля около 18:30 ушла из дома и не вернулась.

Ее приметы: рост 170 см, темно-русые волосы, худощавого телосложения.

Была одета в бордовую куртку с капюшоном и мехом, темно-синие штаны, белую кофту. На правой руке имеет четыре шрамы.

В настоящее время несовершеннолетняя может находиться в городе Балаклея.

Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемой, просим незамедлительно сообщить в Изюмскоое РУП ГУНП в Харьковской области по телефонам: 102 или 0999252800 (инспектор ЮП).