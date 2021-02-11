Главная Новости Криминал и происшествия Внимание! Под Харьковом вышла из дома и пропала девочка (ФОТО)
11.02.2021  18:22   

Внимание! Под Харьковом вышла из дома и пропала девочка (ФОТО)

Полицией разыскивается Кристина Штонда.

 
Как сообщает ГУ Нацполиции, Изюмским райуправлением полиции разыскивается несовершеннолетняя жительница с. Иванчуковка, Кристина Штонда, 2006 года рождения.
 
Девушка 9 февраля около 18:30 ушла из дома и не вернулась.
 
Ее приметы: рост 170 см, темно-русые волосы, худощавого телосложения.
 
Была одета в бордовую куртку с капюшоном и мехом, темно-синие штаны, белую кофту. На правой руке имеет четыре шрамы.
 
В настоящее время несовершеннолетняя может находиться в городе Балаклея.
 
Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемой, просим незамедлительно сообщить в Изюмскоое РУП ГУНП в Харьковской области по телефонам: 102 или 0999252800 (инспектор ЮП).
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропала девочка, розыск, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.02 Криминал и происшествия Убежала к подруге: копы нашли пропавшую девушку (ФОТО) 08.02 Криминал и происшествия Ночной побег, страсти в общаге и прогулки по шоссе: копы разыскали девочек (ФОТО) 25.01 Криминал и происшествия Полицейские нашли двух пропавших детей (ФОТО)
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 