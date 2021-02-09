09.02.2021 11:45

Контрразведка СБУ задержала в Харькове агента ФСБ РФ (ВИДЕО)

Работник одного из стратегических предприятий Николаева был завербован ФСБ и получил задание собрать информацию о военной технике для ВСУ.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали агента ФСБ РФ, который собирал секретные сведения, составляющие государственную тайну в оборонной сфере.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что работник одного из стратегических предприятий Николаева был завербован ФСБ и получил задание собрать информацию о современной военной технике для ВСУ.

Контрразведчики Службы задокументировали, что для получения доступа к технической документации новейших разработок, а именно закрытых программ по использованию беспилотных летательных аппаратов, злоумышленник пытался завербовать одного из руководителей учреждения.

Сотрудники СБУ задержали агента российской спецслужбы «на горячем» во время контролируемой передачи «секретных данных».

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.