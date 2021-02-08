На трамвайной остановке легковушка врезалась в столб (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла рано утром 8 февраля на Салтовке.
На улице Героев Труда, на трамвайной остановке напротив супермаркета «Рост» водитель Mitsubishi вылетел на встречную полосу и врезался в электроопору.
Фото и видео произошедшего очевидцы выложили в соцсети.
«Как оказалось он влетел в эту электроопору и уснул. Так и сладко спал до приезда полиции. Наверное, просто устал», – прокомментировал случившееся телеграм-канал Харьков Life.
По неофициальной инормации, у водителя случился приступ эпилепсии и он выехал на встречку.
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8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
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