08.02.2021 09:20

На трамвайной остановке легковушка врезалась в столб (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла рано утром 8 февраля на Салтовке.

На улице Героев Труда, на трамвайной остановке напротив супермаркета «Рост» водитель Mitsubishi вылетел на встречную полосу и врезался в электроопору.

Фото и видео произошедшего очевидцы выложили в соцсети.

«Как оказалось он влетел в эту электроопору и уснул. Так и сладко спал до приезда полиции. Наверное, просто устал», – прокомментировал случившееся телеграм-канал Харьков Life.

По неофициальной инормации, у водителя случился приступ эпилепсии и он выехал на встречку.