05.02.2021 08:30

Тройное ДТП на Клочковской: водителя повезли на освидетельствование (ФОТО)

Авария произошла вечером 4 февраля на улице Клочковской, 232.

По словам очевидцев, на повороте на улицу 23 Августа автомобиль Audi столкнулся со Skoda и припаркованным Volkswagen Polo.

В столкновении пострадал водитель Skoda, его госпитализировали.

На месте ДТП водитель Audi отказался поти проверку на драггере, и его повезли нп освидетельствоапние на состоение алкогольного опьянения.

«Водитель ауди в алкогольном или наркотическом опьянении поехал на медосвидетельствования на Шевченко. Водителя Шкоды 1997 г рождения увезла скорая. Девочка с Polo в момент ДТП не находилась в авто», – прокомментировал ситуацию телеграм-канат Автомобильный Харьков.