Смертельное ДТП: на трассе в жуткой аварии разбился водитель легковушки (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.
Появилось видео с места аварии под Харьковом.
Наопмним, как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, под Харьковом - лютое ДТП.
В Печенегах, в аварию попала легковушка.
Nissan врезался в фуру.
Водитель авто погиб.
Водителю, возможно, стало плохо, либо он уснул.
Подробностей пока нет. Лютое дтп в Печенегах, Ниссан влетел в Фуру. Инфа от очевидцев.
Сегодня лучше больше слушать, чем говорить. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений, выгодных сделок или даже повышения по службе.
В результате вторжения холодного арктического воздуха из районов Баренцева моря, 5 февраля на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха в течение суток до -1...-6°С. Ночью пройдут небольшие осадки в виде дождя с переходом в снег. Днем погода будет без существенных осадков. Ожидаются порывы северо-западного ветра, 15 - 20 м/с. На дорогах гололедица.
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями напоминает о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.
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