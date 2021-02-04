Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП: на трассе в жуткой аварии разбился водитель легковушки (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)
04.02.2021  16:19   

Смертельное ДТП: на трассе в жуткой аварии разбился водитель легковушки (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии сообщают очевидцы.

Появилось видео с места аварии под Харьковом.

Наопмним, как информирует Телеграмм-канал Типичное ХТЗ, под Харьковом -  лютое ДТП.

В Печенегах, в аварию попала легковушка.

Nissan врезался в фуру.

Водитель авто погиб. 

Водителю, возможно, стало плохо, либо он уснул.

Подробностей пока нет. Лютое  дтп в Печенегах, Ниссан влетел в Фуру. Инфа от очевидцев.

 

Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария
 
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