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03.02.2021  09:54   

ДТП в Малой Рогани: легковушка влетела под фуру (ВИДЕО, ФОТО)

Спасатели деблокировали пострадавшего водителя из покореженного в ДТП автомобиля

2 февраля в 17:32 спасателей вызвали на дорожно-транспортное происшествие на трассе Харьков-Чугуев напротив АЗС АMIC, в пгт Рогань.

Авария произошла с участием двух автомобилей: грузового DAF и легкового Suzuki Vitara.

Спасатели деблокировали водителя из автомобиля Suzuki Vitara. В дальнейшем он был госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.

Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранители.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
 
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