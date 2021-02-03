03.02.2021 09:54

ДТП в Малой Рогани: легковушка влетела под фуру (ВИДЕО, ФОТО)

Спасатели деблокировали пострадавшего водителя из покореженного в ДТП автомобиля

2 февраля в 17:32 спасателей вызвали на дорожно-транспортное происшествие на трассе Харьков-Чугуев напротив АЗС АMIC, в пгт Рогань.



Авария произошла с участием двух автомобилей: грузового DAF и легкового Suzuki Vitara.

Спасатели деблокировали водителя из автомобиля Suzuki Vitara. В дальнейшем он был госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.

Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранители.