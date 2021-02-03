ДТП в Малой Рогани: легковушка влетела под фуру (ВИДЕО, ФОТО)

Спасатели деблокировали пострадавшего водителя из покореженного в ДТП автомобиля
2 февраля в 17:32 спасателей вызвали на дорожно-транспортное происшествие на трассе Харьков-Чугуев напротив АЗС АMIC, в пгт Рогань.
Авария произошла с участием двух автомобилей: грузового DAF и легкового Suzuki Vitara.
Спасатели деблокировали водителя из автомобиля Suzuki Vitara. В дальнейшем он был госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи.
Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранители.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
3 февраля по Харькову и области сохранится туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).
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