26.01.2021 14:49

Накрыта нарколаборатория, забитая преступным товаром (ФОТО)

Мужчине сообщили о подозрении.

Харьковская местная прокуратура № 2 осуществляет процессуальное руководство по факту производства и изготовления с целью сбыта особо опасного психотропного вещества в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков, досудебным расследованием установлено, что на территории частного домовладения одного из поселков городского типа в Дергачевском районе местный житель наладил деятельность лаборатории по производству особо опасного психотропного вещества PVP.

В ходе проведенного обыска изъято готовое психотропное вещество в большом количестве — примерно 8 кг.

Ориентировочная стоимость по ценам черного рынка составляет 700 тыс. грн. Также изъяты жидкости, специальные ингредиенты (прекурсоры), химическое принадлежности и средства для изготовления вещества.

В порядке ст. 208 УПК Украины задержан мужчина. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование проводят следователи отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 3, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники управления борьбы с наркопреступностью в Харьковской области Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполіції.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства уголовного правонарушения.