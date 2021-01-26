26.01.2021 14:49
Накрыта нарколаборатория, забитая преступным товаром (ФОТО)
Мужчине сообщили о подозрении.
Харьковская местная прокуратура № 2 осуществляет процессуальное руководство по факту производства и изготовления с целью сбыта особо опасного психотропного вещества в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 307 УК Украины).
Как сообщил руководитель местной прокуратуры Эдуард Новиков, досудебным расследованием установлено, что на территории частного домовладения одного из поселков городского типа в Дергачевском районе местный житель наладил деятельность лаборатории по производству особо опасного психотропного вещества PVP.
В ходе проведенного обыска изъято готовое психотропное вещество в большом количестве — примерно 8 кг.
Ориентировочная стоимость по ценам черного рынка составляет 700 тыс. грн. Также изъяты жидкости, специальные ингредиенты (прекурсоры), химическое принадлежности и средства для изготовления вещества.
В порядке ст. 208 УПК Украины задержан мужчина. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование проводят следователи отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 3, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники управления борьбы с наркопреступностью в Харьковской области Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполіції.
Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства уголовного правонарушения.