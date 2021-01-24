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24.01.2021  12:19   

Кровь на трассе: водитель наехал на лежавшую женщину

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии.

Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП произошло 23 января 2021 года около 17:20 на автодороге вблизи поселка Кочеток Чугуевского района.
 
Сотрудники полиции предварительно выяснили, что водитель автомобиля Volkswagen Passat двигался по неосвещенной дороге и наехал на местную жительницу, которая лежала на проезжей части по ходу его движения.
 
Мужчина остановился и вызвал бригаду скорой помощи и полицию. 56-летняя женщина погибла на месте до прибытия медиков.
 
Следователем следственного управления сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
 
Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, смерть, харьков. авария, труп, мертвое тело
 
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