24.01.2021 12:19

Кровь на трассе: водитель наехал на лежавшую женщину

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии.

Как сообщает ГУ Нацполиции, ДТП произошло 23 января 2021 года около 17:20 на автодороге вблизи поселка Кочеток Чугуевского района.

Сотрудники полиции предварительно выяснили, что водитель автомобиля Volkswagen Passat двигался по неосвещенной дороге и наехал на местную жительницу, которая лежала на проезжей части по ходу его движения.

Мужчина остановился и вызвал бригаду скорой помощи и полицию. 56-летняя женщина погибла на месте до прибытия медиков.

Следователем следственного управления сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.