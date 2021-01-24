24.01.2021 10:49
Задержание торговца оружием: злоумышленник - за решеткой (ФОТО)
Определена мера пресечения задержанному.
Как сообщает ГУ Нацполиции, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 правоохранители задокументировали незаконные действия 40-летнего жителя Харькова, который по предварительной договоренности пообещал продать мужчине огнестрельное оружие.
Через некоторое время подозреваемый по месту своего проживания передал гражданину нарезной карабин Mauser и получил за него 9800 гривен.
После этого мужчина пообещал продать ему еще одну единицу огнестрельного оружия.
Так, 22 января правонарушитель пытался продать автомат МР-40 за 35 тысяч гривен, во время чего был задержан правоохранителями в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
В ходе обыска домовладения мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще несколько единиц огнестрельного оружия.
23 января следователь отдела полиции № 2 Харьковского районного управления полиции № 1 сообщил мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 (покушение на незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
В этот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.