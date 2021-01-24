24.01.2021 10:49

Задержание торговца оружием: злоумышленник - за решеткой (ФОТО)

Определена мера пресечения задержанному.

Как сообщает ГУ Нацполиции, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 правоохранители задокументировали незаконные действия 40-летнего жителя Харькова, который по предварительной договоренности пообещал продать мужчине огнестрельное оружие.

Через некоторое время подозреваемый по месту своего проживания передал гражданину нарезной карабин Mauser и получил за него 9800 гривен.

После этого мужчина пообещал продать ему еще одну единицу огнестрельного оружия.

Так, 22 января правонарушитель пытался продать автомат МР-40 за 35 тысяч гривен, во время чего был задержан правоохранителями в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В ходе обыска домовладения мужчины сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще несколько единиц огнестрельного оружия.