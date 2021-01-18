18.01.2021 18:58
Бросила малышей на сутки одних: матерью занялась полиция
На Харьковщине полицейские составили протокол на мать детей.
Как сообщает ГУ Нацполиции, 17 января 2021 года около 09:00 в отдел полиции №2 Чугуевского районного управления полиции поступило сообщение от 52-летнего мужчины о том, что в селе Борки соседи почти сутки отсутствуют дома.
Также заявитель указал, что в квартире находятся двое детей 6 и 3 лет.
По указанному адресу сразу прибыли полицейские.
Они увидели двух мальчиков, которые находились одни дома.
В квартире было холодно и не было еды.
Полицейские установили, что 24-летняя мать мальчиков вместе со своим сожителем 16 января 2021 года поехала в Мерефу, а детей оставила дома.
Старший инспектор ювенальной превенции составил в отношении женщины административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В настоящее время решается вопрос об изъятии детей из семьи.