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18.01.2021  18:58   

Бросила малышей на сутки одних: матерью занялась полиция

На Харьковщине полицейские составили протокол на мать детей.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 17 января 2021 года около 09:00 в отдел полиции №2 Чугуевского районного управления полиции поступило сообщение от 52-летнего мужчины о том, что в селе Борки соседи почти сутки отсутствуют дома. 
 
Также заявитель указал, что в квартире находятся двое детей 6 и 3 лет.
 
По указанному адресу сразу прибыли полицейские.
 
Они увидели двух мальчиков, которые находились одни дома.
 
В квартире было холодно и не было еды.
 
Полицейские установили, что 24-летняя мать мальчиков вместе со своим сожителем 16 января 2021 года поехала в Мерефу, а детей оставила дома.
 
Старший инспектор ювенальной превенции составил в отношении женщины административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
В настоящее время решается вопрос об изъятии детей из семьи.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  оставила одних, голодные дети, харьков, чугуев, борки
 
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