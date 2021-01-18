18.01.2021 18:58

Бросила малышей на сутки одних: матерью занялась полиция

На Харьковщине полицейские составили протокол на мать детей.

Как сообщает ГУ Нацполиции, 17 января 2021 года около 09:00 в отдел полиции №2 Чугуевского районного управления полиции поступило сообщение от 52-летнего мужчины о том, что в селе Борки соседи почти сутки отсутствуют дома.

Также заявитель указал, что в квартире находятся двое детей 6 и 3 лет.

По указанному адресу сразу прибыли полицейские.

Они увидели двух мальчиков, которые находились одни дома.

В квартире было холодно и не было еды.

Полицейские установили, что 24-летняя мать мальчиков вместе со своим сожителем 16 января 2021 года поехала в Мерефу, а детей оставила дома.

Старший инспектор ювенальной превенции составил в отношении женщины административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В настоящее время решается вопрос об изъятии детей из семьи.