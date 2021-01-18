Главная Новости Криминал и происшествия Пьяное ДТП под Валками: пассажир погиб, водитель отсыпается в полиции (ФОТО)
18.01.2021  08:29   

Пьяное ДТП под Валками: пассажир погиб, водитель отсыпается в полиции (ФОТО)

Авария произошла поздно вечером, 17 января.

О происшествии сообщили очевидцы. По их словам, автомобиль слетел с трассы и «пропахал» 60 метров поля, пока не врезался в столб.

По словам свидетелей ДТП, водитель был нетрезв. В аварии погиб пассажир (по неофициальной информации – беременна женщина).

«В результате ДТП пассажир погиб, а водитель  даже ничего не понял (сейчас спит в РО) под Валками», – написал телеграм-канал Харьков Life.

Официальная информация выясняется.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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