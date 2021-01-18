Пьяное ДТП под Валками: пассажир погиб, водитель отсыпается в полиции (ФОТО)

Авария произошла поздно вечером, 17 января.
О происшествии сообщили очевидцы. По их словам, автомобиль слетел с трассы и «пропахал» 60 метров поля, пока не врезался в столб.
По словам свидетелей ДТП, водитель был нетрезв. В аварии погиб пассажир (по неофициальной информации – беременна женщина).
«В результате ДТП пассажир погиб, а водитель даже ничего не понял (сейчас спит в РО) под Валками», – написал телеграм-канал Харьков Life.
Официальная информация выясняется.
Стремление к новизне сегодня способно принять любые формы – от желания узнать что-то новое до тяги к общению, знакомствам и перемене мест.
Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
В Богоявленскую ночь, перед утреней, небо открывается. О чем открытому небу помолишься, то сбудется.
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