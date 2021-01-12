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12.01.2021  12:52   

ФОТО: На Салтовке сбили мотоциклиста, второй участник ДТП скрылся

22-летнего парня с травмами госпитализировали в больницу.

Авария произошла около половины девятого вечера 11 января на перекрестке улиц Леся Сердюка и Дружбы Народов.

По предварительной информации, автомобиль Ford Escort столкнулся с мотоциклом Shineray, после чего скрылся с места аварии.

В результате ДТП мотоциклист попал в больницу.

Информация по данному факту внесена в Единый учет территориального подразделения полиции.

Все обстоятельства сейчас устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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