ФОТО: На Салтовке сбили мотоциклиста, второй участник ДТП скрылся

22-летнего парня с травмами госпитализировали в больницу.
Авария произошла около половины девятого вечера 11 января на перекрестке улиц Леся Сердюка и Дружбы Народов.
По предварительной информации, автомобиль Ford Escort столкнулся с мотоциклом Shineray, после чего скрылся с места аварии.
В результате ДТП мотоциклист попал в больницу.
Информация по данному факту внесена в Единый учет территориального подразделения полиции.
Все обстоятельства сейчас устанавливаются.
Сегодняшний день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся у вас наработки.
В результате перемещения южного циклона Bartosz, в Харьковской области ожидается осложнение погодных условий.
По народному календарю сегодня отмечается Анисьин день, другие названия: Желудочница, Порезуха, Анисьи зимние.
влажность:
давление:
ветер: