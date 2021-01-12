12.01.2021 11:30

В Харькове задержали двух распространителей наркотиков

В Киевском районе правоохранители изъяли у двух граждан 9 марок ЛСД, 5 пакетов амфетамина, 5 пакетов с веществом растительного происхождения и 50 граммов психотропа PVP.

9 января на ул. Костельной правоохранители остановили 20-летнюю, девушку, у которой при поверхностном осмотре обнаружили наркотические вещества.

Прибывшим оперативникам онав рассказала, что уже успела разложить 3 "закладки" в разных местах города. Из указанных правонарушительницей мест порошкообразное вещество "амфетамин" изъято и направлено на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.307 Уголовного кодекса Украины. Девушке "светит" наказание в виде лишения свободы от 4 до 8 лет.

11 января около 12:20 нап ул. 1 Мая сотрудники криминальной полиции задержали мужчину с наркотиками.

Выяснилось, что житель 31-летний Сумской области уже успел отправил посылку с наркотическими веществами - около 20 грамм амфетамина. Решается вопрос об изъятии отправления.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.