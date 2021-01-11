11.01.2021 15:20

ФОТО: Бинт, пропитанный наркотиками, пытались передать осужденной в "Качановке"

За прошедшую неделю предупреждено 6 попыток доставки запрещенных предметов в учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторах, сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции.

Так, в Качановской исправительной колоний, в ходе осмотра посылки, поступившей осужденной 1984 года рождения, в шве брюк был обнаружен медицинский бинт пропитанный неизвестным веществом с резким запахом уксуса,похожим на наркотический.

В Харьковский следственный изоляторе, при осмотре посылки, поступившей заключенному 1991 года рождения, внутри конфет было обнаружено 8 бумажных свертков с зеленым веществом растительного происхождения, внешне похожим на наркотическое вещество.