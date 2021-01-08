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08.01.2021  11:48   

ВИДЕО, ФОТО: В Харькове – тройное ДТП, мятая «копейка» вылетела в кювет

Вечером 7 января на Мерефянском шоссе столкнулись три автомобиля - ВАЗ-2108, ВАЗ-2101 и Hyundai.

 
По словам очевидцев, аварию спровоцировал водитель ВАЗ-2108, который скрылся с места ДТП.
 
«Наездник ВАЗ 2108 совершил ужасное ДТП с 2-мя автомобилями, а после чего скрылся в лес», – сообщают свидетели ДТП.

Водителя и пассажиров ВАЗ 2101 забрала скорая. По предварительной информации, водитель отделался ссадинами, а пассажир – переломом ноги.

Предположительно, водитель ВАЗ 2108 пьян или находился в состоянии наркотического опьянения, пишет телеграм-канал Автомобильный Харьков.
 
 
 
 
 

 
Тэги:  дтп, харьков
 
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