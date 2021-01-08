ВИДЕО, ФОТО: В Харькове – тройное ДТП, мятая «копейка» вылетела в кювет

Вечером 7 января на Мерефянском шоссе столкнулись три автомобиля - ВАЗ-2108, ВАЗ-2101 и Hyundai.
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание много времени провести в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Рождество ожидается теплым и дождливым. Циклон принесет осложнения погоды: сильный ветер и осадки – преимущественно дождь, мокрый снег.
В этот день традиционно ходили в гости к повитухам. Им приносили различные угощения: пироги, блины; вручали подарки.
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