ФОТО: Фура протащила такси по Окружной. Есть погибший

Об аварии сообщили очевидцы.
Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 3 января на Окружной дороге (выезд в сторону Циркунов).
«На выезде с Салтовки на окружную фура сбила и протащила легковушку Рено. Удар пришёлся на водительскую сторону. Мужчина находившийся в машине погиб... На месте работает СОГ и полиция...», – написал телеграм-канал Автомобильный Харьков.
Африканским страстям сегодня лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное, не требующее от вас излишнего морального или физического напряжения – например, совместный поход в кино или в ресторан.
Облака в Харькове днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. В городе сухо, по области небольшие осадки. На дорогах гололедица.
Ученые, исследователи и просто любители научных экспериментов ежегодно отмечают день рождения великого англичанина.
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