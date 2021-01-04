Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Фура протащила такси по Окружной. Есть погибший
04.01.2021  08:44   

ФОТО: Фура протащила такси по Окружной. Есть погибший

Об аварии сообщили очевидцы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 3 января на Окружной дороге (выезд в сторону Циркунов).

«На выезде с Салтовки на окружную фура сбила и протащила легковушку Рено. Удар пришёлся на водительскую сторону. Мужчина находившийся в машине погиб... На месте работает СОГ и полиция...», – написал телеграм-канал Автомобильный Харьков.

«По характеру удара видно, что фура двигалась в сторону Алексеевки, а легковушка со стороны Циркунов в Харьков», – уточнил паблик ХС|Харьков.
 
 
 

 
 

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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